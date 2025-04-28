Снарядная инициатива Чехии: как дела с поставкой Украине боеприпасов

В 2025 году финансирование на передачу боеприпасов Украине обеспечено до осени.

Украина до конца апреля 2025 года получила более 400 тысяч артиллерийских снарядов большого калибра в рамках снабжения боеприпасами через "чешскую снарядную инициативу". В 2024 году Украина получила через нее более 1,5 млн снарядов разного калибра.

Об этом рассказала министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью CNN Prima News. По ее словам, в 2025 году финансирование на передачу боеприпасов Украине обеспечено до осени.

По ее словам, дополнительно профинансировали инициативу Канада, Норвегия, Дания и Нидерланды, есть ожидание вклада Бельгии. К финансированию также присоединился ряд других стран, часть которых предпочитает не разглашать факт своего участия в инициативе. Чернохова также не стала называть количество боеприпасов, которые получит Украина до конца 2025 года, отметив, что не планирует "ограничиваться цифрами".

"Мы доставим столько боеприпасов, сколько сможем получить по всему миру. И у нас еще есть достаточно ресурсов, на этот момент эти ресурсы составляют примерно еще полтора миллиона", – добавила она.

Отметим, чешский президент Петр Павел заявлял, что инициатива Чехии по закупке снарядов для Украины позволила передать украинским Вооруженным силам не менее 1,6 млн единиц артиллерийских боеприпасов всех калибров от 100 миллиметров. Треть этих снарядов составляют боеприпасы главного калибра НАТО в 155 миллиметров.

Отметим, что в прошлом году Украина наконец-то смогла наладить производство боеприпасов для 155 мм артиллерии. Ранее в вопросах поставок снарядов "натовского" калибра ВСУ полагались исключительно на западных союзников – а сейчас у ВСУ есть собственное производство нужных боеприпасов.

При этом в Министерстве обороны Украины признали, что в начале лета 2024 года были серьезные задержки в поставке Украине снарядов через чешскую "снарядную инициативу" – однако во второй половине года все наладилось. А министерство обороны Чехии в прошлом году подтвердило, что некоторые боеприпасы для Украины могут оказаться некачественными – внимание этому факту уделили европейские СМИ.