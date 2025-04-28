Даже Трамп такого не делал: тарифы "Киевстара" стали мемом

Расценки "Киевстара" могут удивить даже президента США

Повышение тарифов на мобильную связь среди украинских операторов давно уже стало неотъемлемой частью современного украинского фольклора. А новые сказания об этом гласят, что даже тарифы американского президента Дональда Трампа не были настолько жесткими.

Старый сюжет на новый лад решили обыграть авторы telegram-канала "Мемоборона". Там предположили, что контакты между американским и украинским президентами весьма редки как раз по этой причине.

Авторы мема намекают, что даже те тарифы, которые Трамп ввел против практически всех стран мира, выглядели вполне разумными на фоне повышения тарифов "Киевстара", который считается наиболее "народным" мобильным оператором Украины.

Как сообщалось ранее, "Киевстар" запустил онлайн-ассистента на базе искусственного интеллекта по имени Зоряна. Однако пользователи сети ее трудами были скорее раздражены, поскольку возникло много жалоб на то, что бот генерирует случайные фразы, не слушает жалобы клиента и упорно отказывается связывать человека с живым оператором. После этого появилось много просьб отключить ее вовсе.