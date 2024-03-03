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В полупрозрачном платье: Ким Кардашьян посетила показ Balenciaga и показала свои прелести (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Ким Кардашьян похвасталась округлыми бедрами
Ким Кардашьян похвасталась округлыми бедрами. Фото Getty Images

Звезда выглядела стильно и эффектно

Американская звезда Ким Кардашьян, недавно попавшая в кадры папарацци в Лос-Анджелесе, похвасталась пышными формами в полупрозрачном платье. Участница реалити "Семейка Кардашьян" посетила показ женской одежды Balenciaga.

Событие произошло сегодня, 3 марта, в Париже. Показ Balenciaga продолжался в рамках Недели моды. Ким Кардашьян, как всегда, поразила стильным луком.

Так, для события 43-летняя звезда выбрала полупрозрачное обжатое платье со шлейфом. Кружевной наряд в пол с широкими рукавами идеально сел на Ким Кардашьян, подчеркнув все преимущества ее фигуры. Аксессуары и украшения были лишними в образе – они могли бы его перенасытить, поэтому звезда решила их не надевать.

Ким Кардашьян
Фото: Getty Images
Ким Кардашьян
Фото: Getty Images

Прическу звезда выбрала одну из своих любимых. Высокий хвост, идеально зачесанный назад с подкрученными кончиками. Макияж Ким Кардашьян сделала в коричневых оттенках. Сделала акцент на глазах и нарисовала нюдовые губы. Светло-коричневый удлинил лицо румянец идеально вписался в макияж.

Ким Кардашьян
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дуа Липа в кожаном платье появилась на церемонии награждения премии BRIT Awards 2024. Звезда похвасталась осиной талией.

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#Ким Кардашьян #Звезды #Образ