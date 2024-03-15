В черном платье: Ева Лонгория поразила эффектным луком на премии Джеффа Безоса (фото)

Знаменитость имела интересный образ

Известная американская актриса Ева Лонгория, которая побывала на вечеринке-чаепитии кинопремии BAFTA, в очередной раз увлекает публику своими стильными образами. Теперь она посетила одно популярное мероприятие, где также выглядела прекрасно.

На премии Джеффа Безоса актриса получила награду за "мужество и вежливость". Такая инициатива отмечает тех, кто "продемонстрировал личную отвагу и попытался объединить мир, который раздирают разногласия". Лауреатам премии дают средства, которые они должны направить на благотворительность.

Лонгория избрала на запад изысканный и сдержанный образ. Актриса одела длинное платье черного цвета без рукавов. Видно, что оно выполнено из блестящей плотной ткани. Сверху приталенное по фигуре, а уже к низу немного свободное. В верхней части платья можно заметить красивые пуговицы.

К слову, волосы Ева решила вложить в лаконичную прическу — гладкую гульку. Лук звезда дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза, а на ушах можно рассмотреть роскошные серьги. Интересно, что на премии звезду поздравили с Днем рождения – ей исполнилось 49 лет.

Ранее Телеграф писал о том, что Ева Лонгория предстала на красной дорожке 35-й ежегодной церемонии Palm Springs. Это был гала-концерт награждения Международного кинофестиваля в Калифорнии. Она выбрала изысканное полупрозрачное платье из тонкого кружева с эффектом паутинки.