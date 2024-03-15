У чорній сукні: Єва Лонгорія вразила ефектним луком на премії Джеффа Безоса (фото)

Знаменитість мала цікавий образ

Відома американська акторка Єва Лонгорія, яка побувала на вечірці-чаюванні кінопремії BAFTA, вкотре захоплює публіку своїми стильними образами. Тепер вона відвідала один популярний захід, де також мала чудовий вигляд.

На премії Джеффа Безоса акторка отримала нагороду за "мужність і ввічливість". Така ініціатива відзначає тих, хто "продемонстрував особисту відвагу і спробував об'єднати світ, який роздирають розбіжності". Лауреатам премії дають кошти, які вони мають скерувати на благодійність.

Лонгорія обрала на захід вишуканий та стриманий образ. Акторка одягла довгу сукню чорного кольору без рукавів. Видно, що вона виконана з цупкої тканини, яка виблискує. Зверху приталена по фігурі, а вже до низу є трохи вільною. Водночас у верхній частині сукні можна помітити делікатні ґудзики.

До слова, волосся Єва вирішила вкласти у лаконічну зачіску — гладеньку гульку. Лук зірка доповнила яскравим макіяжем з акцентом на очі, а на вухах можна роздивитися розкішні сережки. Цікаво, що на премії зірку привітали з Днем народження — їй виповнилося 49 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Єва Лонгорія постала на червоній доріжці 35-ї щорічної церемонії Palm Springs. Це був гала-концерт нагородження Міжнародного кінофестивалю у Каліфорнії. Вона обрала вишукану напівпрозору сукню з тонкого мережива з ефектом павутинки.