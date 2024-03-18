Беременная блогерша из Дубая ошарашила сеть требованиями к мужу-миллионеру (фото)

Женщина обратилась к своему избраннику с мегатребованиями перед рождением ребенка

Недавно известный турецкий бизнесмен, экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отдыхал в Дубае со своей новой пассией, что вызвало волну обсуждений. А известная блогерша из Дубая – Соуди – обратилась со списком требований к мужу-миллионеру Джамалу и ошарашила сеть.

Он должен все выполнить до рождения их ребенка, сообщает Kaleej Times. Аккаунт Соуди в Instagram более 290 тысяч подписчиков, а TikTok – 1,2 миллиона, подписчики были шокированы запросами женщины.

Одно из требований – подсветка гостиницы Бурдж Аль-Араб цветом пола малыша.

Также Соуди попросила мужа о процедуре у ведущих американских хирургов. Речь идет о пластических операциях и лечении после рождения ребенка, чтобы вернуть тело в прежнее состояние.

Джамал и Соуди

Другой подарок будет зависеть от того, мальчик это или девочка. Если дочь, то Соуди хочет новую коллекцию Dior. Если это мальчик, она хочет роскошную яхту.

И наконец блогерша попросила дворец с 20 спальнями.

Соуди в Дубаях

Пост вызвал бурное обсуждение, многие подписчики осуждали женщину за чрезмерные требования, мол, это "ухудшает местный имидж и стереотипы, потому что поверхностно и материалистично".

Однако были мысли и одобрительного характера, мол, женщина с каждым днем становится все богаче.

Ранее "Телеграф" писал, что роскошная Джей Ло присутствовала на открытии отеля в Дубае. Недавно она предстала перед фанатами в элегантном пышном платье черного цвета, силуэт которого несколько напоминает наряды средневековых времен.