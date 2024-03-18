Вагітна блогерка з Дубая ошелешила мережу вимогами до чоловіка-мільйонера (фото)

Жінка звернулася до свого обранця з мегавимогами напереродні народження дитини

Нещодавно відомий турецький бізнесмен, ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу відпочивав у Дубаї зі своєю новою пасією, що викликало хвилю обговорень. А відома блогерка з Дубая – Соуді – звернулася зі списком вимог до її чоловіка-мільйонера Джамала.

Він повинен все виконати до народження їхньої дитини, про це повідомляє Kaleej Times. Акаунт Соуді в Instagram понад 290 тисяч підписників, а TikTok – 1,2 мільйони, підписники були шоковані запитами жінки.

Одна з вимог — підсвічення готелю Бурдж Аль-Араб кольором статі малюка.

Також Соуді попросила чоловіка про процедуру у провідних американських хірургів. Йдеться про пластичні операції та лікування після народження дитини, аби повернути тіло до попереднього стану.

Джамал і Соуді

Інший подарунок залежатиме від того, хлопчик це чи дівчинка. Якщо донечка, то Соуді хоче нову колекцію Dior. Якщо ж це хлопчик, вона хоче розкішну яхту.

І насамкінець блогерка попросила палац із 20 спальнями.

Соуді в Дубаях

Пост викликав бурхливе обговорення, чимало підписників засуджували жінку за надмірні вимоги, мовляв, це "погіршує місцевий імідж і стереотипи, бо поверхнево та матеріалістично".

Проте були думки і схвального характеру, мовляв, жінка з кожним днем стає все багатшою.

Раніше "Телеграф" писав, що розкішна Джей Ло була присутня на відкритті готелю в Дубаї. Нещодавно вона постала перед фанатами в елегантній пишній сукні чорного кольору, силует якої дещо нагадує вбрання середньовічних часів.