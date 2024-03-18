Вагітна блогерка з Дубая ошелешила мережу вимогами до чоловіка-мільйонера (фото)
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Жінка звернулася до свого обранця з мегавимогами напереродні народження дитини
Нещодавно відомий турецький бізнесмен, ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу відпочивав у Дубаї зі своєю новою пасією, що викликало хвилю обговорень. А відома блогерка з Дубая – Соуді – звернулася зі списком вимог до її чоловіка-мільйонера Джамала.
Він повинен все виконати до народження їхньої дитини, про це повідомляє Kaleej Times. Акаунт Соуді в Instagram понад 290 тисяч підписників, а TikTok – 1,2 мільйони, підписники були шоковані запитами жінки.
Одна з вимог — підсвічення готелю Бурдж Аль-Араб кольором статі малюка.
Також Соуді попросила чоловіка про процедуру у провідних американських хірургів. Йдеться про пластичні операції та лікування після народження дитини, аби повернути тіло до попереднього стану.
Інший подарунок залежатиме від того, хлопчик це чи дівчинка. Якщо донечка, то Соуді хоче нову колекцію Dior. Якщо ж це хлопчик, вона хоче розкішну яхту.
І насамкінець блогерка попросила палац із 20 спальнями.
Пост викликав бурхливе обговорення, чимало підписників засуджували жінку за надмірні вимоги, мовляв, це "погіршує місцевий імідж і стереотипи, бо поверхнево та матеріалістично".
Проте були думки і схвального характеру, мовляв, жінка з кожним днем стає все багатшою.
Раніше "Телеграф" писав, що розкішна Джей Ло була присутня на відкритті готелю в Дубаї. Нещодавно вона постала перед фанатами в елегантній пишній сукні чорного кольору, силует якої дещо нагадує вбрання середньовічних часів.