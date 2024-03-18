Жизель Бюндхен поймали папарацци во время прогулки в Серфсайде (фото)

Знаменитость подловили папарацци во Флориде

Недавно модель Эмили Ратаковски поймали папарацци на улице Нью-Йорка вместе со своей собакой. А бразильская супермодель и писательница Жизель Бюндхен попала под прицел фотокамер на улицах Серфсайда во Флориде.

43-летняя звезда была в свободной блузе и брюках белого цвета, дополняли образ вьетнамки. Женщина не имела украшений, на лице были большие очки, она просто распустила волосы.

Жизель Бюндхен с сыном и собакой. Фото Getty Images

Жизель была в компании своего сына-подростка Бенджамина и собаки. Бенджамин был в черной футболке и коротких шортах синего цвета, он также был обут во вьетнамки.

Жизель была у компании своего сына-подростка. Фото Getty Images

В руках юноша нес специальную игрушку для собаки. Семья имела непринужденный и счастливый вид.

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