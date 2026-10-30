В "АТБ" появилась поразившая покупателей сезонная новинка: "Каждые 20 минут бегал и смотрел" (фото)

Украинцы делятся впечатлениями

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У "АТБ" появилась интересная игрушка к Хэллоуину. Она предназначена для детей от 3 лет, но увлекает даже взрослых.

Об этом рассказал пользователь соцсети Threads с ником grechka.dm. Он показал игрушку-сюрприз в коробочке. Внутри тыква, которую нужно погрузить в воду и через некоторое время из нее "вылупляется" сюрприз. Далее он увеличивается в размерах.

Важно класть тыкву в прозрачную емкость, чтобы можно было наблюдать перевоплощение. Цена игрушки в "АТБ" — 66 гривен.

Игрушка увлекает даже взрослых. Фото: threads.com/@grechka.dm

У автора из тыквы в воде появилась фигурка человечка Michelin. Кто-то пишет, что у них из тыквы вылупилась тыква, у кого-то привидение. Однако сам процесс очень увлекателен.

Игрушка-сюрприз из АТБ. Фото: threads.com/@grechka.dm

"Я каждые 20 минут бегал и смотрел, не раскрылась ли она и не вылупился ли. Вылупился! Теперь жду, когда вырастет в размерах", — рассказал блогер.

Другое по-милому жуткое украшение на Хэллоуин из "АТБ" покорило украинцев

Также в "АТБ" к Хэллоуину продают маленький фонарь Джека. Украинцы делятся впечатлениями от маленькой пластиковой тыквы, которая светится, будто со зловещей, но действительно волшебной улыбкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экзотический товар из "АТБ" стал хитом. Украинцы делятся впечатлениями.