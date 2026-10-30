Экономия 140 грн на любимом продукте: в "АТБ" снизили цену на ветчину

Экономия на килограмме ощутимая

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В "АТБ" ветчина "Своя линия" Экстра стоит 323,89 грн за килограмм вместо примерно 463 грн. На товар действует скидка 30%.

Предложение действует до 3 ноября включительно, сообщает "Телеграф".

Больше об этом читайте в материале: "Неделя скидок в "АТБ": цены на некоторые товары упали почти вдвое"

"Своя линия" – собственная марка сети "АТБ". На упаковке ветчины Экстра указано, что это копчено-вареный продукт из свинины высшего сорта.

Ветчину "Своя линия" Экстра продают со скидкой до 3 ноября включительно

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в магазинах Roshen обвалились цены на вафли, бисквиты и печенье: успейте приобрести со скидкой 36%.