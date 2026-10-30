Экономия 140 грн на любимом продукте: в "АТБ" снизили цену на ветчину
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Экономия на килограмме ощутимая
В "АТБ" ветчина "Своя линия" Экстра стоит 323,89 грн за килограмм вместо примерно 463 грн. На товар действует скидка 30%.
Предложение действует до 3 ноября включительно, сообщает "Телеграф".
Больше об этом читайте в материале: "Неделя скидок в "АТБ": цены на некоторые товары упали почти вдвое"
"Своя линия" – собственная марка сети "АТБ". На упаковке ветчины Экстра указано, что это копчено-вареный продукт из свинины высшего сорта.
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в магазинах Roshen обвалились цены на вафли, бисквиты и печенье: успейте приобрести со скидкой 36%.