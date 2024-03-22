"С весной всех!": 65-летняя Мишель Пфайффер показала честные фото и очаровала естественностью (фото)

Звезда выглядит бодро

В мире голливудских звезд, вне зависимости от возраста, все больше ценится естественность – знаменитости отказываются от косметики, кича и фальшивых тонов. В частности, известная американская актриса Мишель Пфайффер обнародовала фотографию без макияжа, на которой она излучает опримизм и бодрость.

В 65-летнем возрасте Мишель все еще красива и привлекательна. На своей странице в Instagram обладательница многих наград показала милое селфи.

Знаменитость была одета в пальто цвета капучино и черный топ. Светлые волосы женщина распустила, а также обошлась без макияжа.

Мишель Пфайффер всех поздравила с весной

Пфайффер сделала лаконичную подпись: "С весной всех!". Пост подхватила публика, в том числе телеведущая Лори Грейнер прокомментировала: "С весной – пора цветения!"

Обладательница многих наград в молодости

Добавим, что Мишель до сих пор сохранила цветущий вид, потому что активно занимается спортом и соблюдает диету. Раньше она придерживалась принципов веганства, а затем перешла на палео-диету, адаптировав свое питание. Диету она соединила с фитнес-занятиями, включая пилатес, йогу и бег.

Напомним, что недавно Мишель отпраздновала важное событие – 30-ю годовщину свадьбы со своим мужем Дэвидом Э. Келли, продюсером сериала "Большая маленькая ложь".

Ранее "Телеграф" писал, что нестареющая Джулианна Мур открыла плечи в трендовом платье. 62-летняя голливудская актриса "засветилась" на красной дорожке вместе со своим мужем Бартом Фрейндлихом.