"З весною всіх!": 65-річна Мішель Пфайффер показала чесні фото та зачарувала природністю (фото)

Зірка має бадьорий вигляд

У світі голлівудських зірок, незалежно від віку, все більше цінується природність — знаменитості відмовляються від косметики, кічу та фальшивих тонів. Зокрема відома американська акторка Мішель Пфайффер оприлюднила світлину без макіяжу, на якій вона випромінює опримізм та бадьорість.

У 65-річному віці Мішель все ще красива та приваблива. На своїй сторінці в Instagram володарка багатьох нагород показала миле селфі.

Знаменитість була одягнена в пальто кольору капучино та чорний топ. Світле волосся жінка розпустила, а також обійшлася без макіяжу.

Мішель Пфайффер всіх привітала з весною

Пфайффер зробила лаконічний підпис: "З весною всіх!". Пост підхопила публіка, зокрема телеведуча Лорі Грейнер прокоментувала: "З весною – пора цвітіння!"

Володарка багатьох нагород в молодості

Додамо, що Мішель досі зберегла квітучий вигляд, бо активно займається спортом та дотримується дієти. Раніше вона поділяла принципи веганства, а згодом перейшла на палео-дієту, адаптувавши своє харчування. Дієту вона поєднала з фітнес-заняттями, включаючи пілатес, йогу та біг.

Нагадаємо, що нещодавно Мішель відсвяткувала важливу подію – 30-ту річницю весілля зі своїм чоловіком Девідом Е. Келлі, який є продюсером серіалу "Велика маленька брехня".

Раніше "Телеграф" писав, що нестаріюча Джуліанна Мур відкрила плечі в трендовій сукні. 62-річна голлівудська актриса "засвітилася" на червоній доріжці разом зі своїм чоловіком Бартом Фрейндліхом.