Ксения Мишина заинтриговала обнаженной фотографией с мужчиной и намекнула на новую любовь (фото)

Актриса после громкого расставания не рассказывала о личной жизни в соцсетях

Ксения Мишина, недавно болевшая COVID-19, заинтриговала подписчиков обнаженной фотографией и намеком на новую любовь. Актриса выложила пикантное фото и добавила неоднозначную подпись.

Ксения Мишина поделилась снимками на своей странице в Instagram. Через несколько минут набралось более трехсот комментариев и 20 тысяч лайков.

На фото — Ксения Мишина топлесс, а ее грудь прикрывает мужская рука в татуировках. Лицо загадочного незнакомца актриса не рассекретила, только добавила краткую лаконичную подпись. "Главное — расцветать рядом с ним", — написала под фото Мишина.

В комментариях фаны радуются за актрису и мило шутят, мол, "интересно за сколько времени найдут по тату этого мужчины?", "Поиск подписчиками человека с татуировками — detected".

Напомним, что Ксения Мишина после "Холостячки" была в отношениях с победившим в шоу Александром Эллертом. Через некоторое время актриса призналась, что они часто ссорились и даже называла отношения абьюзивными в некоторых интервью. С момента расставания Александра и Ксении прошло более двух лет, и за это время актриса не делилась подробностями личной жизни.

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