Оперная певица Елена Гребенюк в 48 лет впервые выходит замуж (фото)

Певица встретила настоящую любовь

Украинская оперная певица Елена Гребенюк поделилась радостью, что выходит замуж. Десять лет назад она уже собиралась под венец, но возлюбленный внезапно умер, что стало настоящим ударом.

В интервью для проекта "Наодинці" знаменитость откровенно обо всем рассказала и засветила обручальное кольцо на пальце. Елена вспомнила, как познакомилась с новым избранником.

"Пригласила его освятить кулич. Мы жили в одном доме много лет, но не виделись. Видимо, он меня знал, а я не видела. Общий друг нас познакомил", – рассказала Гребенюк.

Оперная певица Елена Гребенюк

Влюбленные уже в течение восьми месяцев живут вместе и чувствуют себя счастливыми.

"Он – автодорожник. Он из категории мужчин, которые могут все: забить гвоздь, постирать, приготовить покушать. Поэтому я могу прийти домой, и у меня есть ужин. Я для себя когда-то решила, что мужчина должен уметь все, потому что у меня такая профессия, что я могу что-то не успеть", – объяснила женщина.

Известно, что мужчина уже признался в любви и сделал предложение руки и сердца, на которое Елена ответила: "Да". Пышную свадьбу пара устраивать не собирается, ведь считает, что война – не повод для фейерверков.

Елена уточнила, что мечтала о свадьбе десять лет тому назад. Сейчас она зрелая женщина, которая считает, что просто нужно довериться судьбе.

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