Оперная певица Елена Гребенюк в 48 лет впервые выходит замуж (фото)
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Певица встретила настоящую любовь
Украинская оперная певица Елена Гребенюк поделилась радостью, что выходит замуж. Десять лет назад она уже собиралась под венец, но возлюбленный внезапно умер, что стало настоящим ударом.
В интервью для проекта "Наодинці" знаменитость откровенно обо всем рассказала и засветила обручальное кольцо на пальце. Елена вспомнила, как познакомилась с новым избранником.
"Пригласила его освятить кулич. Мы жили в одном доме много лет, но не виделись. Видимо, он меня знал, а я не видела. Общий друг нас познакомил", – рассказала Гребенюк.
Влюбленные уже в течение восьми месяцев живут вместе и чувствуют себя счастливыми.
"Он – автодорожник. Он из категории мужчин, которые могут все: забить гвоздь, постирать, приготовить покушать. Поэтому я могу прийти домой, и у меня есть ужин. Я для себя когда-то решила, что мужчина должен уметь все, потому что у меня такая профессия, что я могу что-то не успеть", – объяснила женщина.
Известно, что мужчина уже признался в любви и сделал предложение руки и сердца, на которое Елена ответила: "Да". Пышную свадьбу пара устраивать не собирается, ведь считает, что война – не повод для фейерверков.
Елена уточнила, что мечтала о свадьбе десять лет тому назад. Сейчас она зрелая женщина, которая считает, что просто нужно довериться судьбе.
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