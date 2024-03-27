В бежевом пальто: королева Камилла эффектно вышла в свет и встретилась с британцами (фото)

Она имела элегантный и стильный образ

Пока король Чарльз III лечится от рака, его жена Камилла исполняет монаршие обязанности вместо него. Недавно она произносила речь от имени короля, а теперь снова появилась на публике.

Королева-консорт Великобритании Камилла посетила фермерский рынок в английском городе Шрусбери. Она мило общалась с местными предпринимателями и рассматривала их продукцию.

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Для выхода в свет женщина выбрала коричневую юбку, элегантное бежевое пальто и черные замшевые сапоги на невысоких каблуках. Королева дополнила лук кожаным клатчем и перчатками черного цвета. Все это подчеркивало изысканный вкус Камиллы.

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Увидеть королеву пришли десятки британцев. Камилла радостно улыбалась местным жителям и пожала им руки. Также ей передали плакаты с подписью: "Отправляю любовь Кейт" и ее фотографии с королем Чарльзом III. Очевидно, Камиллу это очень тронуло.

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Также во время своего визита королева оставила подпись в книге посетителей на Старом рынке.

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Ранее "Телеграф" писал о том, как королева Камилла посетила ежегодную гонку на фестивале в Глостершире. Она привлекла внимание к себе роскошным луком. Камилла надела красивое зеленое пальто и шляпу с искусственным меховым украшением.