У Кейт Миддлтон рак

Сейчас жена принца Уильяма проходит курс химиотерапии

У Кейт Миддлтон, супруги будущего короля Великобритании принца Уильяма, диагностировали рак. Ранее онко нашли у короля Чарльза III.

О своем диагнозе сама герцогиня Уэльская сообщила в свежем видеообращении в Инстаграме. Сейчас 42-летняя знаменитость находится на ранней стадии лечения.

По словам Кейт, для нее это был "огромный шок" после "невероятно тяжелых нескольких месяцев". Напомним, что в январе принцесса была госпитализирована для плановой операции на брюшной полости. После этого она только раз "попалась" папарацци, когда с Уильямом ходила за покупками.

"Я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем", — жизнерадостно заявила Миддлтон. Подробности заболевания не разглашаются.

С ее слов, когда в январе ей сделали операцию на брюшной полости, еще не было известно о наличии рака. "Однако анализы после операции показали наличие рака. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", — сказала принцесса.

Знаменитость добавила, что восстановление после январской операции по поводу состояния, которое не было выявлено, заняло время, и сейчас приоритетом было успокоить ее семью: "Мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы обработать и организовать это в частном порядке ради нашей молодой семьи. Нам потребовалось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи так, как им удобно, и заверить их, что со мной все будет в порядке".

Напомним, что король Британии Чарльз III сейчас находится в Сандрингаме по причине того же диагноза. Известно, что король отложил свои публичные обязанности и приступил к тщательному лечению.

Фейковая смерть Чарльза III

В понедельник, 18 марта, в СМИ появилась информация о кончине короля Великобритании. В пабликах обнародовали якобы скриншот с сайта королевской семьи. В то же время такого сообщения нет на сайте Букингемского дворца, в соцсетях королевской семьи. О смерти Чарльза не написали и ведущие британские СМИ. Информация оказалась ложной.

Чтобы опровергнуть подобные слухи, Букингемский дворец опубликовал новые снимки правителя. 19 марта 75-летний Чарльз встретился с ветеранами Корейской войны. На мероприятии король был в хорошем настроении и выглядел весьма бодро.