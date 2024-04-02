Любить українок та фанатіє від рожевого кольору: що відомо про нового лідера у рейтингах Євробачення 2024 (фото)

Його звуть Немо Метлер і він несподівано вирвався на перший рядок рейтингу букмекерів

Букмекери знову оновили рейтинг і відповідно шанси на перемогу країн, які братимуть участь у пісенному конкурсі Євробачення 2024. Так, після українського Нацвідбору наші учасниці alyona alyona та Jerry Heil одразу опинилася на першому місці цього рейтингу. Однак невдовзі Україну змістила на друге місце Хорватія, тепер ми опустилися ще нижче — на 5 позицію.

А ось тепер лідирує у рейтингу букмекерів на Євробачення 2024 року навіть не Хорватія чи Італія, а Швейцарія. Учасник із цієї країни під ім’ям Nemo різко вирвався в лідери та збільшив свої шанси на перемогу, посівши перше місце у букмекерському рейтингу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, хто такий Nemo, який вирвався у лідери рейтингу на Євробачення 2024 року, і чим він цікавий єврофанам.

Як виявилося, Nemo, справжнє ім’я якого Немо Метлер, це 24-річний швейцарський музикант та виконавець, у якого за плечима вже серйозна артистична кар’єра. Вже до 20 років Nemo став відомою персоною у швейцарському шоу-бізнесі та зібрав свою армію шанувальників, випустивши близько двох десятків музичних треків.

Слід зазначити, що у яскравого та оригінального учасника Євробачення зі Швейцарії Немо Метлера дуже нетривіальний стиль. Судячи з фото артиста на сторінці в Instagram, він має копну пишних кучерів на голові, фанатіє від рожевого кольору в одязі і взагалі ідентифікує себе як небінарну особистість і представляється визначенням "вони".

На Євробаченні у травні 2024 року Nemo готується представити композицію The Code. Саме ця пісня дозволила хлопцеві стати лідером букмекерського рейтингу та підвищити свої шанси на перемогу у пісенному конкурсі. Відомо, що Немо Метлер у своїй творчості часто торкається проблем гендерної ідентичності людей, їхнього ментального здоров’я та пошуку себе в цьому світі. До речі, пісня The Code, з якою Nemo поїде на Євробачення 2024, також присвячена цим темам.

Цікаво, що на вечірці PreParty Євробачення 2024 року, яка відбулася 30 березня в Мадриді, швейцарський учасник Nemo мило поспілкувався з представницями від України alyona alyona & Jerry Heil. Артист заявив, що він фанатіє від українок, а їхня пісня прямо "доторкнулася до серця".

Зазначимо, що у 2024 році відбудеться вже 68 пісенний конкурс Євробачення. Він проходитиме у Швеції. Відкриття конкурсу відбудеться 7 травня. Цього дня виступатимуть учасники першого півфіналу, серед яких і представниці від України – Alyona Alyona та Jerry Heil. Другий півфінал проведуть 9 травня. А вже 11 травня відбудеться фінал, якому зійдуться найкращі учасники двох півфіналів, які змагатимуться за перемогу в конкурсі.

Так виглядає рейтинг букмекерів станом на вечір 2 квітня

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, під яким номером Україна виступить на Євробаченні 2024 року. Вже пройшло жеребкування учасників півфіналів.