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"Воскресший Потап встретил свою бывшую жену": Потап заинтриговал свежими кадрами с Настей (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
Потап с супругой Настей Каменских Новость обновлена 04 апреля 2024, 13:39
Потап с супругой Настей Каменских. Фото instagram.com/kamenskux

Артист иронически посмотрел на информацию о своей смерти и разводе с женой

После внезапной информации о своей смерти, вызвавшей настоящую шумиху, Потап показал свежие кадры со своей женой – Настей Каменских, которая недавно обнародовала трогательный клип "Не облиш мене". Артист также написал иронический пост, обыгрывая свою кончину и развод с Каменских.

На странице в Instagram артист выложил интересный кадр. Он еще раз убедил заинтересованную публику, что они с Настей вместе.

"После своей смерти воскресший Потап встретил свою бывшую жену, которая встречается с богатым французом. Не благодарите, украинские журналисты, я сделал свою работу за Вас", — написал Потап.

Потап, Настя Каменских
Потап с женой и командой поддержки

На фото Потап стоит рядом с Настей и двумя другими симпатичными девушками. Знаменитости улыбаются и выглядят оптимистично.

Подписчики бурно отреагировали на пост Потапа, а также слегка обменялись шутками.

Реакция подписчиков
Подписчики не сдерживали шуток
  • "А мы уже все решили, что вы разбежались".
  • "Настя еще не бывшая? Бурная жизнь Потапа, не успеваем".
  • "Воскрес, как Христос".
  • "Ох эти вечные выдумки папарацци".

Добавим, что недавно на одном из YouTube-каналов появилась информация о смерти украинского продюсера и рэпера Потапа. Тогда артист разместил на своей странице в Instagram скриншот этого видео и добавил эмодзи в виде сложенных рук.

Ранее "Телеграф" писал, что певица Настя Каменских поразила фанатов честными фото. Настя предложила положить начало рубрике, где все желающие смогут выставлять неидеальные и забавные фото.

Теги:
#Настя Каменских #Потап #Артист