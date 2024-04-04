"Воскресший Потап встретил свою бывшую жену": Потап заинтриговал свежими кадрами с Настей (фото)

Артист иронически посмотрел на информацию о своей смерти и разводе с женой

После внезапной информации о своей смерти, вызвавшей настоящую шумиху, Потап показал свежие кадры со своей женой – Настей Каменских, которая недавно обнародовала трогательный клип "Не облиш мене". Артист также написал иронический пост, обыгрывая свою кончину и развод с Каменских.

На странице в Instagram артист выложил интересный кадр. Он еще раз убедил заинтересованную публику, что они с Настей вместе.

"После своей смерти воскресший Потап встретил свою бывшую жену, которая встречается с богатым французом. Не благодарите, украинские журналисты, я сделал свою работу за Вас", — написал Потап.

Потап с женой и командой поддержки

На фото Потап стоит рядом с Настей и двумя другими симпатичными девушками. Знаменитости улыбаются и выглядят оптимистично.

Подписчики бурно отреагировали на пост Потапа, а также слегка обменялись шутками.

Подписчики не сдерживали шуток

"А мы уже все решили, что вы разбежались".

"Настя еще не бывшая? Бурная жизнь Потапа, не успеваем".

"Воскрес, как Христос".

"Ох эти вечные выдумки папарацци".

Добавим, что недавно на одном из YouTube-каналов появилась информация о смерти украинского продюсера и рэпера Потапа. Тогда артист разместил на своей странице в Instagram скриншот этого видео и добавил эмодзи в виде сложенных рук.

Ранее "Телеграф" писал, что певица Настя Каменских поразила фанатов честными фото. Настя предложила положить начало рубрике, где все желающие смогут выставлять неидеальные и забавные фото.