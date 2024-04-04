"Воскресший Потап встретил свою бывшую жену": Потап заинтриговал свежими кадрами с Настей (фото)
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Артист иронически посмотрел на информацию о своей смерти и разводе с женой
После внезапной информации о своей смерти, вызвавшей настоящую шумиху, Потап показал свежие кадры со своей женой – Настей Каменских, которая недавно обнародовала трогательный клип "Не облиш мене". Артист также написал иронический пост, обыгрывая свою кончину и развод с Каменских.
На странице в Instagram артист выложил интересный кадр. Он еще раз убедил заинтересованную публику, что они с Настей вместе.
"После своей смерти воскресший Потап встретил свою бывшую жену, которая встречается с богатым французом. Не благодарите, украинские журналисты, я сделал свою работу за Вас", — написал Потап.
На фото Потап стоит рядом с Настей и двумя другими симпатичными девушками. Знаменитости улыбаются и выглядят оптимистично.
Подписчики бурно отреагировали на пост Потапа, а также слегка обменялись шутками.
- "А мы уже все решили, что вы разбежались".
- "Настя еще не бывшая? Бурная жизнь Потапа, не успеваем".
- "Воскрес, как Христос".
- "Ох эти вечные выдумки папарацци".
Добавим, что недавно на одном из YouTube-каналов появилась информация о смерти украинского продюсера и рэпера Потапа. Тогда артист разместил на своей странице в Instagram скриншот этого видео и добавил эмодзи в виде сложенных рук.
Ранее "Телеграф" писал, что певица Настя Каменских поразила фанатов честными фото. Настя предложила положить начало рубрике, где все желающие смогут выставлять неидеальные и забавные фото.