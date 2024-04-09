Певица Слава Каминская увеличила грудь и подмарафетила лицо у хирурга (фото)

Артистка не впервые обращается к пластическому хирургу

Украинская певица Слава Каминская, которая держит в секрете личность своего любимого, в очередной раз легла под нож пластического хирурга. Знаменитость поспешила поделиться кадрами из больницы.

На странице в Instagram Слава разместила фото, сделанные в клинике. Женщина показала больничную койку, а потом и себя в зеркале.

На фото было видно, что пластическую операцию Славе делали на лице, в частности вокруг глаз. Также артистка решила усовершенствовать свой бюст, который раньше уже увеличивала.

Слава Каминская в больнице

Детали звезда не рассказывала. Каминская лишь уточнила, что пластические операции ей делает столичный специалист.

После операции

Сразу после операции Слава обратилась к подписчикам. Артистка показала, как лежит в больнице сразу после операции. На фото видно капельницу, а на лице повязку.

Ранее "Телеграф" писал, что певица Слава Каминская неожиданно засветилась во Львове. На снимках артистка соблазнительно и загадочно позировала с чемоданом на перроне вокзала, а также у витражного окна в солнечных лучах.