Певица Слава Каминская увеличила грудь и подмарафетила лицо у хирурга (фото)
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Артистка не впервые обращается к пластическому хирургу
Украинская певица Слава Каминская, которая держит в секрете личность своего любимого, в очередной раз легла под нож пластического хирурга. Знаменитость поспешила поделиться кадрами из больницы.
На странице в Instagram Слава разместила фото, сделанные в клинике. Женщина показала больничную койку, а потом и себя в зеркале.
На фото было видно, что пластическую операцию Славе делали на лице, в частности вокруг глаз. Также артистка решила усовершенствовать свой бюст, который раньше уже увеличивала.
Детали звезда не рассказывала. Каминская лишь уточнила, что пластические операции ей делает столичный специалист.
Сразу после операции Слава обратилась к подписчикам. Артистка показала, как лежит в больнице сразу после операции. На фото видно капельницу, а на лице повязку.
Ранее "Телеграф" писал, что певица Слава Каминская неожиданно засветилась во Львове. На снимках артистка соблазнительно и загадочно позировала с чемоданом на перроне вокзала, а также у витражного окна в солнечных лучах.