Співачка Слава Камінська збільшила груди та підмарафетила обличчя у хірурга (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Артистка не вперше звертається до пластичного хірурга
Українська співачка Слава Камінська, яка тримає в секреті особистість свого коханого, вкотре лягла під ніж пластичного хірурга. Знаменитість поспішила поділитися кадрами з лікарні.
На сторінці в Instagram Слава розмістила кадри, які були зроблені в клініці. Жінка показала лікарняне ліжко, а згодом і себе в дзеркалі.
На світлині було помітно, що пластичну операцію Славі робили на обличчі, зокрема біля очей. Також артистка вирішила удосконалити бюст, який раніше вже збільшувала.
Деталей зірка не розповідала. Камінська лише уточнила, що пластичні операції їй робить столичний спеціаліст.
Одразу після операції Слава звернулася до підписників. Артистка показала, як лежить в лікарні одразу після операції. На світлині видно крапельницю, а на обличчі — пов'язку.
Раніше "Телеграф" писав, що співачка Слава Камінська неочікувано засвітилася у Львові. На знімках артистка спокусливо та загадково позувала з валізою на пероні вокзалу, а також біля вітражного вікна у сонячному промінні.