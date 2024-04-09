Співачка Слава Камінська збільшила груди та підмарафетила обличчя у хірурга (фото)

Артистка не вперше звертається до пластичного хірурга

Українська співачка Слава Камінська, яка тримає в секреті особистість свого коханого, вкотре лягла під ніж пластичного хірурга. Знаменитість поспішила поділитися кадрами з лікарні.

На сторінці в Instagram Слава розмістила кадри, які були зроблені в клініці. Жінка показала лікарняне ліжко, а згодом і себе в дзеркалі.

На світлині було помітно, що пластичну операцію Славі робили на обличчі, зокрема біля очей. Також артистка вирішила удосконалити бюст, який раніше вже збільшувала.

Слава Камінська у лікарні

Деталей зірка не розповідала. Камінська лише уточнила, що пластичні операції їй робить столичний спеціаліст.

Після операції

Одразу після операції Слава звернулася до підписників. Артистка показала, як лежить в лікарні одразу після операції. На світлині видно крапельницю, а на обличчі — пов'язку.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Слава Камінська неочікувано засвітилася у Львові. На знімках артистка спокусливо та загадково позувала з валізою на пероні вокзалу, а також біля вітражного вікна у сонячному промінні.