Потап показал, как проводит время в Барселоне (видео)

Потап работает над новым произведением, которое, по словам шоумена, должно стать суперхитом

Украинский шоумен и продюсер Потап (Алексей Потапенко), недавно показавший свежие кадры с Настей Каменских, поделился с подписчиками информацией, как проводит время в Испании. Потап обнародовал совместное кадры с продюсером Вадимом Алтуховым.

На странице в Instagram продюсер рассказал, что не теряет зря времени в Барселоне. Потап работает над новым произведением, которое, по словам шоумена, должно стать суперхитом.

"Работаю в студии в Барселоне над вирусным латиноамериканским суперхитом!" – коротко написал он.

Продюсер Потап

Потап в Барселоне

Добавим, что Алтухов работает в творческом тандеме с казахстанским певцом Jah Khalib, выразившим поддержку украинцам в борьбе с агрессором. После таких заявлений концерты Jah Khalib в РФ отменили.

Подписчики оставили преимущественно доброжелательные комментарии под постом Потапа.

Подписчики поддержали Потапа

Напомним, что в марте 2023 года Потап заявлял, что почти вся его команда состоит из людей, являющихся гражданами России. "Большинство моих слушателей живет в России. Я всегда прилетаю в Россию с благими намерениями, с удовольствием даю концерты и выступаю на радио, что явно демонстрирует мое хорошее отношение к народам России", – оправдывался рэпер, объясняя свою позицию.

Также Потап обнародовал ролики, на одном из которых он находится в студии, а во втором – катается в желтом кабриолете.

Ранее "Телеграф" писал, что певица Настя Каменских поразила фанатов честными фото. Настя предложила положить начало рубрике, где все желающие смогут выставлять неидеальные и забавные фото.