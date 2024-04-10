Потап показав, як проводить час в Барселоні (відео)

Потап працює над новим твором, який, за словами шоумена, має стати суперхітом

Український шоумен Потап (Олексій Потапенко), який нещодавно показав свіжі кадри з Настею Каменських, поділився з підписниками інформацією, як проводить час в Іспанії. Потап оприлюднив спільне фото з продюсером Вадимом Алтуховим.

На сторінці в Instagram продюсер розповів, що не гаїть дарма часу в Барселоні. Потап працює над новим твором, який, за словами шоумена, має стати суперхітом.

"Працюю у студії в Барселоні над вірусним латиноамериканським суперхітом!" – коротко написав він.

Продюсер Потап

Потап у Барселоні

Алтухов працює у творчому тандемі з казахстанським співаком Jah Khalib, який висловив підтримку українцям у боротьбі з агресором. Після таких заяв концерти Jah Khalib у країні-агресорці скасували.

Підписники залишили переважно доброзичливі коментарі під постом Потапа.

Підписники підтримали Потапа

Додамо, що у березні 2023 року Потап заявляв, що майже вся його команда складається з людей, які є громадянами Росії. "Більшість моїх слухачів живе в Росії. Я завжди прилітаю в Росію з добрими намірами, із задоволенням даю концерти й виступаю на радіо, що явно демонструє моє добре ставлення до народів Росії", – виправдовувався репер, пояснюючи свою позицію.

Також Потап оприлюднив ролики, на одному з яких він перебуває в студії, а в другому – катається в жовтому кабріолеті.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Настя Каменських вразила фанатів чесними фото. Настя запропонувала започаткувати рубрику, де всі охочі зможуть виставляти неідеальні та кумедні фото.