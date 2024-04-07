MamaRika рассказала о кофликтах в семье и призналась, почему обращается к психологу

Певица имеет масштабный кризис в семье

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) рассказывала, что находится на грани развода с мужем Сергеем Середой. В семье артистки часто бывают бурные конфликты.

В программе "Міністерство прем'єр" рассказала, что они часто бывают у семейного психолога, но пока все шаги уладить конфликт не принесли никаких результатов. Семья переживает большой кризис.

"Сергей первым пошел к психологу, а потом предложил нам семейную терапию. Мы сейчас провели несколько сеансов, но пока тяжеловато. Каждый наш разговор заканчивается конкретным скандалом, летают предметы. Может лететь стул в стену, я бью кулаками. Было, что и посуду били", — объяснила MamaRika.

MamaRikа с мужем

Певица вспомнила, что во время отдыха в Буковеле они пытались откровенно поговорить о проблемах в семье, но все снова закончилось ссорой.

"Это был ужас, а не поездка. Это был катарсис, чистка, эмоциональная экзекуция, но она была нужна. Я радуюсь, что так произошло, потому что это извлекло из нас настоящие боли, разговоры, которые должны были произойти. Мы осознали, что у нас действительно большие проблемы, и мы хотим с этим что-то делать", — сказала звезда.

Певица уточнила, что впервые за девять лет совместной жизни они с мужем имеют столь масштабный кризис. Пара вместе воспитывает сына Давида, которому в августе исполнится три года.

Раньше "Телеграф" рассказывал, что Лилия Ребрик делилась секретами гармоничных отношений в семье. Ребрик считает, что люди должны уметь говорить между собой, уважать и слышать друг друга