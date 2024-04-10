Леся Никитюк похвасталась стройной фигуркой в купальнике (фото)

Леся в купальнике понежилась под солнечными лучами

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, на днях показавшая редкую коллекцию фарфора, поделилась фотографиями из родного Хмельницкого. Знаменитость выложила кадры в черном открытом купальнике.

На своей странице в Instagram Леся обнародовала фото, где она гуляет по улочкам солнечного города. Никитюк коротко написала: "Хмельницкий. Сезон открыла".

Леся в купальнике

Племянница Леси Никитюк

На фото ведущая позирует вместе с племянницей и показывает, как они вместе хорошо проводят время на свежем воздухе.

Леся в окружении природы

Леся не теряла времени и воспользовалась тем, что Украину накрыла весенняя жара. Она одела купальник и понежилась под солнечными лучами.

Леся – в отличной форме. Добавим, что блогерша активно занимается спортом, чтобы выглядеть идеально.

Ранее "Телеграф" писал, что Леся Никитюк в ретро-образе перепела хит группы "Фантом-2". Звезда опубликовала оригинальный ролик, где в парике и макияже в стиле 90-х спела под мелодию песни "Двоє".