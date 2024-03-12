Комик Виктор Розовый, который служит в ВСУ, сыграл свадьбу во Львове (фото)

Сначала пара расписалась, а спустя несколько дней сыграла громкую свадьбу во Львове

Комик и военнослужащий ВСУ Виктор Розовый, который, как и юморист Гарик Бирча, пошел защищать Родину с оружием в руках, женился на юмористке Ольге Мерзликиной. Сначала пара расписалась, а спустя несколько дней сыграла громкую свадьбу во Львове.

Яркие кадры на своей странице в Instagram опубликовала Ольга. Мерзликина выбрала белое платье с открытым декольте и обнажившим ее ножки разрезом от львовского бренда Crystal, а Розовый был в классическом черном костюме Andreas Moskin.

Виктор и Ольга — вместе

Интересную фамилию молодожены подчеркнули розовыми акцентами.

Изысканный образ невесты

Среди гостей праздника, поддержавших черно-белый дресс-код мероприятия, было немало украинских юмористов.

Молодожены и гости

Добавим, что Виктор Розовый до начала большой войны в Украине был участником юмористической команды "Загорецкая Людмила Степановна", которая неоднократно выигрывала в "Лиге смеха". Вскоре он был ведущим этого проекта.

Война внесла свои коррективы, мужчина стал добровольцем полка ССО "Азов", который ныне называется 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. В марте 2024 года Розовый взял отпуск, чтобы жениться на Ольге.

Ранее "Телеграф" писал, что звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов расстается с супругой. Знаменитости подчеркнули, что через десять лет знакомства они действительно стали одним целым, однако после двух лет супружеской жизни их пути расходятся.