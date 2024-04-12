"Он долго жил в своем пузыре": Егор Гордеев объяснил, осуждает ли поведение беглеца Влада Ямы

Гордеев говорит, что сейчас с Владом Ямой не общается

Ведущий программы "Сніданок 1+1" Егор Гордеев высказался о хореографе Владе Яме, который сейчас вместе со своей семьей живет в США и молчит о войне в Украине. Егор считает, что танцовщик до сих пор находится в своем пузыре.

В интервью оboz.ua Егор Гордеев объяснил, что поведение Влада он не осуждает, поскольку считает, что хореограф сам должен отталкиваться от того, что говорит совесть. Ведущий уверен, что испытания совестью для Влада Ямы только начинаются.

Влад Яма с семьей. Фото instagram.com/vladyama_official/

"Это его жизнь, он сделал свой выбор. Но реакция общества тоже понятна. Я думаю, что Влад не до конца сопоставляет какие-то моменты, прогнозирует реакции аудитории. Возможно, потому что задолго жил в каком-то пузырьке. И в программе "Твій день", кстати, ему из этого пузырька пришлось тоже выходить. Это было тяжело и стало огромным травматическим испытанием. Я думаю, что сейчас это испытание продолжается, только уже не в прямом эфире, а в реальной жизни", — объяснил Гордеев.

Ведущий добавил, что пока не общается с Ямой. Он уточнил, что в одной из переписок спрашивал, нужна ли какая-либо помощь его родителям в Запорожье.

Ранее "Телеграф" писал, что Влад Яма устраивает за границей благотворительные концерты, где собирает средства в помощь ВСУ. Он делится этим в соцсетях. Также он стал членом команды танцевальной академии в Майами.