"Він задовго жив у своїй бульбашці": Єгор Гордєєв пояснив, чи засуджує поведінку втікача Влада Ями

Гордєєв каже, що наразі з Владом Ямою не спілкується

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв висловився про хореографа Влада Яму, який наразі разом зі своєю сім’єю живе в США. Єгор вважає, що танцівник досі перебуває у своїй бульбашці.

В інтерв’ю оboz.ua Єгор Гордєєв пояснив, що поведінку Влада він не засуджує, адже вважає, що хореограф сам має відштовхуватись від того, що йому каже совість. Ведучий вважає, що випробування совістю для Влада Ями лише починаються.

Влад Яма з сім'єю. Фото instagram.com/vladyama_official/

"Це його життя, він зробив свій вибір. Але реакція суспільства теж зрозуміла. Я думаю, що Влад не до кінця зіставляє якісь моменти, прогнозує реакції аудиторії. Можливо, тому що задовго жив у якісь своїй бульбашці. І в програмі "Твій день", до речі, йому з цієї бульбашки довелося теж виходити. Це було важко, стало величезним травматичним випробуванням. Я думаю, що зараз це випробування продовжується, тільки вже не в прямому ефірі, а в реальному житті", — пояснив Гордєєв.

Ведучий додав, що наразі не спілкується з Ямою. Він уточнив, що в одному з листувань запитував, чи потрібна якась допомога його батькам у Запоріжжі.

Раніше "Телеграф" писав, що Влад Яма влаштовує закордоном благодійні концерти, де збирає кошти на допомогу ЗСУ. Він ділиться цим у соцмережах. Також він став членом команди танцювальної академії у Маямі.