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Больше не в черном? Ева Лонгория впечатлила моложавым видом в стильном весеннем образе (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Большая любительница черных нарядов Ева Лонгория неожиданно сменила стиль Новость обновлена 12 апреля 2024, 13:49
Большая любительница черных нарядов Ева Лонгория неожиданно сменила стиль. Фото Getty Images

Неужели актриса отказалась от любимого total black?

Популярная американская актриса Ева Лонгория, которая полюбилась зрителям, как исполнительница главной роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", даже сейчас имеет целую армию поклонников по всему миру. И это при том, что сериал закончился почти 10 лет назад, а Ева Лонгория сосредоточила свою карьеру не на актерстве, а больше на режиссировании и общественной деятельности.

Красотка Ева Лонгория часто появляется на светских мероприятиях и съемках телешоу. Так, в этот раз звезда пришла на испанский телеканал Telemundo во Флориде, где проходили съемки телешоу Mujeres Imparables и поразила всех свежим видом.

Ева Лонгория на телешоу
Фото: Getty Images

Для съемок Лонгория, которая очень любит total black образы, надела совершенно новый весенний лук, в котором выглядела очень стильно. Актриса надела светлые джинсы прямого кроя с черным поясом, телесный топ и бежевый пиджак в тон.

Ева Лонгория стиль
Фото: Getty Images

Такое необычное и элегантное сочетание как будто омолодило 48-летнюю звезды. А с красивой укладкой, легким естественным макияжем и ослепительной улыбкой на лице она выглядела просто потрясающе.

Ева Лонгория образы
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 48-летняя Ева Лонгория восхитила образом с прозрачной блузой на чаепитии премии BAFTA. Актриса имеет отменное чувство стиля.

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#Стиль #Ева Лонгория #Отчаянные домохозяйки