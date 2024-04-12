Больше не в черном? Ева Лонгория впечатлила моложавым видом в стильном весеннем образе (фото)

Неужели актриса отказалась от любимого total black?

Популярная американская актриса Ева Лонгория, которая полюбилась зрителям, как исполнительница главной роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", даже сейчас имеет целую армию поклонников по всему миру. И это при том, что сериал закончился почти 10 лет назад, а Ева Лонгория сосредоточила свою карьеру не на актерстве, а больше на режиссировании и общественной деятельности.

Красотка Ева Лонгория часто появляется на светских мероприятиях и съемках телешоу. Так, в этот раз звезда пришла на испанский телеканал Telemundo во Флориде, где проходили съемки телешоу Mujeres Imparables и поразила всех свежим видом.

Фото: Getty Images

Для съемок Лонгория, которая очень любит total black образы, надела совершенно новый весенний лук, в котором выглядела очень стильно. Актриса надела светлые джинсы прямого кроя с черным поясом, телесный топ и бежевый пиджак в тон.

Фото: Getty Images

Такое необычное и элегантное сочетание как будто омолодило 48-летнюю звезды. А с красивой укладкой, легким естественным макияжем и ослепительной улыбкой на лице она выглядела просто потрясающе.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 48-летняя Ева Лонгория восхитила образом с прозрачной блузой на чаепитии премии BAFTA. Актриса имеет отменное чувство стиля.