Анджелину Джоли с детьми поймали на улицах Нью-Йорка (фото)

Джоли не изменяет своему роскошному стилю

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая до сих пор имеет непростые отношения с Брэдом Питтом, появилась на улицах Нью-Йорка вместе со своими детьми – сыном Паксом и дочерью Вивьен. Несмотря на проблемы в личной жизни Джоли выглядит прекрасно.

Актриса была в длинном атласном платье цвета капучино. Дополняла образ накидка горчичного оттенка, которая крепится одной пуговицей в верхней части, а бордовые босоножки подчеркивали гармоничный ансамбль.

48-летняя Джоли. Фото Getty Images

Из украшений – массивные ассиметричные серьги с геометрическим узором от Saint Laurent. Прическа у Джоли остается классической, в виде пепельно-русых волн, актриса не злоупотребляла ярким мейкапом, а лишь подчеркнула губы красной помадой.

Дети сопровождали знаменитость на презентацию бродвейского мюзикла "Аутсайдеры". Добавим, что Вивьен помогала Джоли в создании "Аутсайдеров". Анджелина в шутку называет ее "театральным руководителем", ведь Вивьен ужасно увлекается театральным делом и является очень требовательной личностью.

Ранее "Телеграф" писал, что Джоли рассказывала, как разрыв с Брэдом Питтом взорвал ее здоровье. Судебная волокита истощила знаменитость.