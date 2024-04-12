Анджеліну Джолі з дітьми упіймали на вулицях Нью-Йорка (фото)

Джолі не зраджує своєму розкішному стилю

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка досі має непрості стосунки з Бредом Піттом, з’явилася на вулицях Нью-Йорка разом зі своїми дітьми – сином Паксом та донькою Вів’єн. Попри негаразди в особистому житті Джолі має чудовий вигляд.

Акторка була в атласній сукні кольору капучино, що стелилася на підлогу. Доповнювала образ накидка гірчичного відтінку, що кріпиться одним ґудзиком у верхній частині. Бордові босоніжки завершували гармонійний ансамбль.

48-річна Джолі. Фото Getty Images

Із прикрас — масивні асиметричні сережки з геометричним візерунком від Saint Laurent. Зачіска у Джолі залишається класичною, у вигляді попелясто-русявих хвиль, акторка не зловживала яскравим мейкапом, а лише підкреслила губи червоною помадою.

Діти супроводжували знаменитість на презентацію бродвейського мюзиклу "Аутсайдери". Додамо, що Вів'єн допомагала Джолі у створенні "Аутсайдерів". Анджеліна жартома називає її "театральним керівником", адже Вів’єн страшенно захоплюється театральною справою і є дуже вимогливою особистістю.

Раніше "Телеграф" писав, що Джолі розповідала, як розрив з Бредом Піттом підірвав її здоров'я. Судова тяганина виснажила знаменитість.