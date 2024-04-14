Целовались на публике: Киану Ривз с любимой восхищали фанатов в Лос-Анджелесе (фото)

Пара имела стильный и милый вид

Звезда боевика "Джон Вик" и фильмов "Матрица" Киану Ривз поразил свежим и помолодевшим видом вместе со своей любимой Александрой Грант. Пара демонстрировала свои чувства и мило позировала на камеру.

В субботу, 13 апреля в Лос-Анджелесе состоялся гала-концерт MOCA 2024. Киану Ривз с любимой, которые его посетили, имели невероятно милый и влюбленный вид.

Так, для этого события актер выбрал классический костюм синего цвета, серую рубашку и галстук в тон. Обул Ривз коричневые ботинки. Изюминкой образа стал шарф в схожей цветовой гамме, который был связан на шею. Его возлюбленная выбрала длинное голубое платье с вырезами на талии и глубоким декольте. Украсила свой лук Александра блестящим клатчем. Пара мило улыбалась и нежно обнималась на всех фото.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что 59-летний Киану Ривз и 51-летняя Александра Грант долгое время были друзьями. Слухи об их романе начали распространяться в 2019 году, когда их заметили на романтическом ужине. На публике пара появляется не слишком часто, однако всегда приковывает к себе взгляды поклонников влюбленным видом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 43-летний Райан Гослинг в стильном костюме посетил шоу Джимми Фелона. Звезда "Барби" поговорил с ведущим о фильме и дал редкий комментарий о своих двух дочерях.