43-летняя звезда "Барби" Райан Гослинг в стильном образе посетил популярное шоу (фото)

Канадский стиляга дал редкий комментарий о своих двух дочерях

Голливудский актер Райан Гослинг, сыгравший одну из главных ролей в фильме-номинанте на Оскар 2024 — "Барби", стал звездным гостем в новом выпуске популярного в США шоу "Ночное шоу с Джимми Фэллоном".

Актер, устроивший незабываемый перформанс, исполнив на сцене кинопремии хит I'm Just Ken, поговорил с ведущим о фильме и дал редкий комментарий о своих двух дочерях. Перед камерами знаменитость появился в стильном черном костюме с белой майкой и рубашкой кофейного цвета.

В четверг во время продвижения своего нового фильма "Каскадер", 43-летний Райан Гослинг рассказал, что его дочери, 9-летняя Эсмеральда и 7-летняя Амаде, являются настоящими фанатками "Барби", при этом девочкам посчастливилось быть на съемках картины, передает daily mail.

Райан, который с 2011 года состоит в отношениях с 50-летней американской актрисой Евой Мендес, сказал, что его работа над "Барби" была "командной работой" с его детьми. "Они знали всю хореографию лучше, чем я", — пошутил Гослинг.

Фото: Getty Images

Райан Гослинг и ведущий шоу Джимми Фэллон. Фото: Getty Images

О чем новый фильм "Каскадер"

Оригинальное название фильма режиссера Дэвида Литча — The Fall Guy. По сюжету, Кольту – каскадеру, как и любому специалисту в этой сфере, часто приходится выполнять сложные трюки, прыгать с большой высоты и постоянно рисковать для создания увлекательных киносцен. После несчастного случая на съемках, почти разрушивших его карьеру, Кольту придется возвращаться к работе. Его задача – найти пропавшую кинозвезду, раскрыть коварный заговор и, возможно, вернуть любовь своей жизни — бывшую девушку и начинающего режиссера Джоди (играет Эмили Блант).

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