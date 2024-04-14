Цілувалися на публіці: Кіану Рівз з коханою замилували фанів у Лос-Анджелесі (фото)

Пара мала стильний та милий вигляд

Зірка бойовика "Джон Вік" та фільмів "Матриця" Кіану Рівз, вразив свіжим та помолоділим виглядом разом зі своєю коханою Александрою Грант. Пара демонструвала свої почуття і мило позувала на камеру.

У суботу, 13 квітня у Лос-Анджелесі відбувся гала-концерт MOCA 2024. Кіану Рівз з коханою, які його відвідали, мали неймовірно милий та закоханий вигляд.

Так, для цієї події актор обрав класичний костюм синього кольору, сіру сорочку і краватку в тон. Взув Рівз коричневі черевики. Родзинкою образу став шарф у схожій колірній гаммі, який був пов’язаний на шию. Його кохана обрала довгу блакитну сукню з вирізами на талії та глибоким декольте. Прикрасила свій лук Александра блискучим клатчем. Пара мило посміхалася і ніжно обіймалася на всіх фото.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що 59-річний Кіану Рівз та 51-річна Александра Грант тривалий час були друзями. Чутки про їхній роман почали поширюватися у 2019 році, коли їх помітили на романтичній вечері. На публіці пара з’являється не надто часто, однак завжди приковує до себе погляди шанувальників закоханим виглядом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 43-річний Раян Гослінг у стильному костюмі відвідав шоу Джиммі Фелона. Зірка "Барбі" поговорив із ведучим про фільм і дав рідкісний коментар про своїх двох дочок.