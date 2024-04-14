Цілувалися на публіці: Кіану Рівз з коханою замилували фанів у Лос-Анджелесі (фото)
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Пара мала стильний та милий вигляд
Зірка бойовика "Джон Вік" та фільмів "Матриця" Кіану Рівз, вразив свіжим та помолоділим виглядом разом зі своєю коханою Александрою Грант. Пара демонструвала свої почуття і мило позувала на камеру.
У суботу, 13 квітня у Лос-Анджелесі відбувся гала-концерт MOCA 2024. Кіану Рівз з коханою, які його відвідали, мали неймовірно милий та закоханий вигляд.
Так, для цієї події актор обрав класичний костюм синього кольору, сіру сорочку і краватку в тон. Взув Рівз коричневі черевики. Родзинкою образу став шарф у схожій колірній гаммі, який був пов’язаний на шию. Його кохана обрала довгу блакитну сукню з вирізами на талії та глибоким декольте. Прикрасила свій лук Александра блискучим клатчем. Пара мило посміхалася і ніжно обіймалася на всіх фото.
Нагадаємо, що 59-річний Кіану Рівз та 51-річна Александра Грант тривалий час були друзями. Чутки про їхній роман почали поширюватися у 2019 році, коли їх помітили на романтичній вечері. На публіці пара з’являється не надто часто, однак завжди приковує до себе погляди шанувальників закоханим виглядом.
Раніше "Телеграф" розповідав, що 43-річний Раян Гослінг у стильному костюмі відвідав шоу Джиммі Фелона. Зірка "Барбі" поговорив із ведучим про фільм і дав рідкісний коментар про своїх двох дочок.