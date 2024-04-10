После сплетен о разводе муж Юлии Саниной появился в Праге с женой (фото)

В Чехии группа The Hardkiss выступила с концертом в полном составе

Муж Юлии Саниной, которая была ведущей Нацотбора на Евровидении, на определенный период исчез из публичного пространства, чем спровоцировал волну сплетен. О Валерие Бебко и Юлии Саниной начали ходить слухи, что они побили горшки и больше не вместе.

А недавно стало известно, что артист находится в Европе. На днях Бебко с женой выступили в Праге в составе группы The Hardkiss, telegram-канал "Культурная Прачечная" прокомментировал это событие.

Кадры с концерта, на котором появился "Вал", распространили почитатели творчества The Hardkiss.

The Hardkiss на концерте в Праге

На кадрах видно, что "Вал" играет на гитаре, а Юлия поет в составе группы. Известно, что выступления коллектива в рамках европейского тура прошли также в Бельгии, Нидерландах, Португалии, а на 10 апреля запланирован концерт в немецком Мюнхене.

Санина также сообщала, что скоро долгожданные концерты будут и в Украине. Правда, о Бебко говорили, что он, мол, уехал из Украины еще до войны и не возвращался. Добавим, что ведущий Артур Адамов рассказывал, что прошлой весной Санина была в столице Украины, а ее муж находился за границей. Это объясняет тот факт, что по украинским городам артистка выступает сольно со специальной программой.

Валерий Бебко и Юлия Санина – вместе. Фото instagram.com/the_hardkiss

Неоднократно ходили слухи о том, что пара находится на грани развода. Но представитель The Hardkiss Егор Кирьянов опроверг все домыслы.

"На сегодняшний день нет украинца, который не проживал бы сложный период. Но слухи о разводе не соответствуют действительности. Мы считаем, что в стране достаточно более важных тем для обсуждения, чем личная жизнь Юлии", — объяснил он.

Добавим, что в 2011 году певица Юлия Санина вышла замуж за Валерия Бебко, креативного продюсера и гитариста The Hardkiss. Они обручились через два года после знакомства, а свои отношения скрывали в течение пяти лет. Пара воспитывает сына Даниила.

Ранее "Телеграф" сообщал, что певица MamaRika заявила о кризисе в семье. Вместе с украинским шоуменом Сергеем Середой артистка на грани разрыва отношений.