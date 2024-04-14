Після фото з побиттям: Камалія емоційно заступилась за колишнього чоловіка

Артистка дала вичерпну відповідь на усі припущення

Нещодавно у мережі з'явилися світлини відомої української співачки Камалії, на яких вона з підбитим оком і червоними слідами на шиї. Прихильники почали припускати, що можливо, її побив колишній чоловік і підприємець Захур Мохаммад, з яким вона розлучилась минулого року. Тепер зірка поставила всі крапки над "і".

У своєму інстаграмі знаменитість закликала медіа не звинувачувати Захура у будь-яких діях. За словами Камалії, її колишній чоловік — добра та чесна людина, який був її надійним партнером протягом 20 років, а також залишається люблячим батьком двох їхніх спільних дітей. Вона зазначила, що Захур робить все можливе для добробуту спільних доньок.

"Захур свідомо обмежує свою присутність у мережі, і тому не має можливості відповідати на необґрунтовані звинувачення, які на нього спрямовані. Як батько моїх улюблених дочок та мій незмінний партнер протягом 20 років, Захур завжди втілював лише любов, підтримку та непохитний позитив", — написала співачка.

Камалія пояснила, що Захур не може відповісти на необґрунтовані звинувачення, адже не проводить час у соціальних мережах. Вона попросила представників ЗМІ припинити його у чомусь підозрювати та всі питання ставити безпосередньо їй. Водночас артистка зазначила, що Захур багато допомагає Україні, хоча не розповідає про це.

"Його внесок у допомогу Україні виходить далеко за межі простих слів; він є вірним другом, чиї дії говорять багато, не вимагаючи взамін визнання чи нагород. Я благаю засоби масової інформації поважати приватне життя Захура і утримуватись від втягування його у будь-які непотрібні дослідження чи сенсації", — закликала виконавиця.

Камалія написала пост про свого колишнього чоловіка Захура

Нещодавно "Телеграф" писав, що після чуток про розлучення, чоловіка Юлії Саніної Валерія Бебка помітили з нею у Чехії. У рамках європейського туру вони виступали як гурт The Hardkiss у Празі.