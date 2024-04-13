"Могу себе позволить!": MamaRika на фоне кризиса в семье обнажила грудь (свежие фото)

Певица взбудоражила воображение, выложив откровенные фото в свое 35-летие

Украинская певица Анастасия Середа (в девичестве — Кочетова), бывшая участница "Фабрики звезд", выступающая под сценическим псевдоним MamaRika, в эту субботу празднует особый для себя праздник. Именно 13 апреля у звезды отечественного шоу-бизнеса день рождения — артистка отмечает 35-летие.

"35 мазафака… могу себе позволить! И нет, это не просто голые фоточки (как сейчас разнесут токсики), это эстетика порадующая ваш глаз, да и мой тоже))", — написала MamaRika в свежем сообщении в соцсети Инстаграм. Также исполнительница добавила ссылку на сбор средств для помощи украинской армии и заметила, что если удастся накопить много средств, тогда звезда выложит еще больше личных "горячих" фотографий.

Артистка поделилась кадрами из профессиональной фотосессии. На них Анастасия позирует топлес — из одежды на теле известной женщины только брюки. Обнаженная грудь, которую исполнительница увеличила себе, и соски MamaRika прикрывает руками. Также певица похвасталась своей татуировкой на правой руке.

Напомним, что откровенную фотосессию исполнительница опубликовала после рассказа об очень тяжелом периоде в звездной семье. По ее словам, с мужем, украинским комиком и ведущим Сергеем Середой, она на грани разрыва.

Пара в браке с марта 2020 года. Тайная свадьба звезд состоялась в Таиланде, а 2 августа 2021 Анастасия и Сергей впервые стали родителями — у них родился сын Давид.

Недавно Анастасия рассказала, что все потуги уладить конфликт, даже с семейным психологом, не принесли никаких результатов. Супруги воспитывают маленького сына, поэтому ради ребенка они не приняли решение жить отдельно.