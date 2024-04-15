45-летняя Николь Шерзингер блеснула пышной грудью в пикантном платье (фото, видео)

Экс-солистка The Pussycat Dolls стала лауреаткой престижной театральной премии

Американская поп и R&B-певица, бывшая участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер радует поклонников театральными достижениями. Только зимой 45-летняя знаменитость, которая, кстати, имеет украинские корни, стала лучшей исполнительницей в мюзикле "Бульвар Сансет", а теперь получила статуэтку за лучшую женскую роль в мюзикле.

В воскресенье, 14 апреля, Николь Шерзингер посетила церемонию театральной премии Olivier Awards 2024. Вокалистка привлекла внимание публики гламурным образом, направляясь в лондонский Королевский Альберт-Холл.

На исполнительнице было длинное до пола черное платье с разрезом у левой ноги. Также звезда похвасталась роскошным декольте.

Фото: Getty Images

Свой аутфит 45-летняя Николь дополнила длинными серьгами с камушками, длинной цепочкой и кольцом с жемчужиной. Волосы певица уложила в тугую косу и сделала маникюр с молочным оттенком. Солистка не могла скрыть своего восторга от получения награды за свой вклад в театральное искусство.

Фото: Getty Images

Напомним, что Николь Шерзингер имеет разнообразное культурное наследие, которое объединяет в себе филиппинские, гавайские, самоанские и украинские корни. Ее отец, Альфонсо Валиенте, является филиппинцем, а мать, Розмари, сочетает в себе украинские, гавайские и самоанские корни. Кроме того, Николь также получила имя Прасковья в честь своей украинской бабушки.

45-летняя певица впервые выйдет замуж. Избранником звезды стал бывший игрок регби, 38-летний Том Эванс. Отношения возлюбленных длятся последние пять лет, в июне 2023 года мужчина сделал певице предложение руки и сердца.