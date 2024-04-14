В облегающих лосинах и с сумкой Hermes: Дженнифер Лопес поймали папарацци в Нью-Йорке (фото)

54-летняя звезда выглядела просто, но стильно

Голливудскую певицу Дженнифер Лопес, которую с мужем Беном Аффлеком недавно поймали папарацци во время осмотра дома, снова заметили на улицах Нью-Йорка. Однако на этот раз звезда была в обыденном образе.

В субботу, 13 апреля, знаменитость подловили местные папарацци. Дженнифер спокойно прошла мимо фотографов и мило улыбалась.

Звезда выглядела стильно и просто в то же время. Певица выбрала облегающие серые лосины, укороченный свитшот свободного кроя, кепку и белые кроссовки. Волосы звезда распустила, а макияж сделала лёгкий. Однако без люкса не обошлось: украсила этот аутфит сумка от Hermes и стильные очки с тонкой оправой. Серьги-кольца хорошо дополнили простой лук певицы.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Дженнифер выглядела непревзойденно и была приветлива и улыбалась. На фото видно, как она идет к машине и садится в нее.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Киану Ривз вместе с любимой Александрой Грант посетили гала-концерт в Лос-Анджелесе. Пара демонстрировала свои чувства и мило позировала на камеру.