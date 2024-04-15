45-річна Ніколь Шерзінгер блиснула пишними грудьми у пікантній сукні (фото, відео)

Екссолістка The Pussycat Dolls стала лауреаткою престижної театральної премії

Американська поп та R&B-співачка, колишня учасниця гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер радує шанувальників театральними досягненнями. Лише взимку 45-річна знаменитість, яка, до речі, має українське коріння, стала найкращою виконавицею в мюзиклі "Бульвар Сансет", а тепер отримала статуетку за найкращу жіночу роль у мюзиклі.

У неділю, 14 квітня, Ніколь Шерзінгер відвідала церемонію театральної премії Olivier Awards 2024. Вокалістка привернула увагу публіки гламурним образом, прямуючи до лондонського Королівського Альберт-Холл.

На виконавиці була довга до підлоги чорна сукня з розрізом біля лівої ноги. Також зірка похвалилася розкішним декольте.

Фото: Getty Images

Свій аутфіт 45-річна Ніколь доповнила довгими сережками з камінчиками, довгим ланцюжком та обручкою із перлиною. Волосся співачка уклала в тугу кіску і зробила манікюр із молочним відтінком. Солістка не могла приховати свого захоплення від нагороди за свій внесок у театральне мистецтво.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Ніколь Шерзінгер має різноманітну культурну спадщину, яка поєднує в собі філіппінське, гавайське, самоанське та українське коріння. Її батько, Альфонсо Валієнте, є філіппінцем, а мати, Розмарі, поєднує в собі українське, гавайське та самоанське коріння. Крім того, Ніколь також отримала ім’я Прасковія на честь своєї української бабусі.

45-річна співачка вперше вийде заміж. Обранцем зірки став колишній гравець регбі, 38-річний Том Еванс. Стосунки коханих тривають останні п’ять років, у червні 2023 року чоловік зробив співачці пропозицію руки та серця.