В белоснежной блузе с объемными рукавами: первая леди Украины встретилась с королевой Дании (фото)

Зеленская подчеркнула, что вся королевская семья Дании ведет активную общественную деятельность

Первая леди Украины Елена Зеленская, недавно рассказывавшая о своей миссии, находилась с визитом в Дании, где встретилась с супругой Фредерика X – королевой-консортом Мари. По словам Зеленской, Дания является очень надежным партнером Украины по многим вопросам.

Фотографии обнародованы на странице жены украинского президента Владимира Зеленского в Facebook. Елена Зеленская для встречи с королевской семьей выбрала белую вышитую блузку с пышными рукавами и широкие черные брюки.

Елена Зеленская пообщалась с королевой Дании. Фото facebook.com/olenazelenska.official

"Королевская семья Дании поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Во время визита в Данию в прошлом году мы с президентом Украины имели честь встретиться с Ее Величеством, королевой Маргрете II. А сегодня совет встречи уже с Ее Величеством королевой Дании", — написала Зеленская и подчеркнула, что вся королевская семья Дании ведет активную общественную деятельность

Встреча в Дании. Фото facebook.com/olenazelenska.official

Жена Владимира Зеленского добавила: "Дания – один из наших самых больших и надежных партнеров во всех начинаниях", — подчеркнула первая леди Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Елена Зеленская посетила символическую выставку "Ломикамінь". На выставке презентовали художественные работы о женщинах, незаконно заключенных из-за поддержки Украины.