Санта Димопулос расстается с мужем после 11 лет брака

Певица удивила поклонников заявлением о разводе

Украинская певица и танцовщица Санта Димопулос, которая показывала своего сына от шоумена Андрея Джеджулы, заявила о разводе со своим мужем и бизнесменом Игорем Кучеренко. Они состояли в браке в течении 11 лет.

В своем инстаграмме Санта призналась, что решила честно обо всем рассказать, чтобы не возникало сплетен. Решение о расторжении брака было обдуманным и принято без скандалов. С Игорем Кучеренко они остаются в хороших отношениях, ведь имеют общих детей. Однако спасти семью им не получилось. Димопулос выразила признательность бывшему за все, что было между ними.

"Я благодарна за невероятную дочь, безусловную любовь, семью, поддержку, бесценные моменты и всю прекрасную часть нашего общего пути. Это навсегда будет иметь большую ценность для меня", — написала она.

По словам певицы, для нее непросто проживать развод после многих лет вместе с Игорем. Впрочем, она не сомневается, что все происходит к лучшему. К тому же она не хочет, чтобы их разрыв с Кучеренко как-то сказался на детях.

"Да, это болезненный период, когда я чувствую себя уязвимой и из-за потери старых смыслов и опор, я ищу новые пути к своей душе. Это тоже большая ответственность перед детьми. Я сделаю все возможное, чтобы этот переход на новый этап жизни был максимально безболезненным для них", — отметила знаменитость.

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