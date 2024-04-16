Певица Анастасия Приходько попала в ДТП в Черкасской области (фото)

Анастасия не рассказывала подробности аварии

Украинская певица Анастасия Приходько, у которой недавно умер концертный менеджер, попала в дорожно-транспортное происшествие в Черкасской области, где она должна была выступить с концертом в рамках тура "Холодно". Детали об аварии неизвестны, но артистка подчеркнула, что весомой причиной неприятности является ужасное качество дорог.

Приходько на странице в Instagram опубликовала кадры, где виден ее автомобиль, который загружается на эвакуатор. "Ехала артистка на концерт в Чернобай... а попала в ДТП", — написала певица.

Автомобиль певицы загружают на эвакуатор. Скриншот

Приходько также показала глубокие ямы, которые очень трудно объехать. Анастасия была на эмоциях, потому не обошлось без брани.

Дорога в ужасном состоянии. Скриншот

"Я просто в ах**. Спасибо всем, кто помог! Впервые ехала на эвакуаторе и везла свою ласточку. Испугалась невероятно!" – выразилась знаменитость.

Приходько уточнила, что знает, кто несет ответственность за этот участок дороги, и потому, вероятно, будет обращаться с жалобами в компанию. Саму же причину ДТП Анастасия не объявила.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Наталья Могилевская остановила концерт после обстрела оккупантов. Певица направилась в дом, в который попала ракета, чтобы помочь людям.