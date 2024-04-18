Пономарев, Хома и Тополя довели до слез чувственным клипом-благодарностью военным (видео)

Текст и музыку к песне "Темна нічка" написал Александр Пономарев

Украинские исполнители Александр Пономарев, Михаил Хома, создавшие чувственный тандем, а также фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя презентовали трогательный клип к песне "Темна нічка". Песня глубокая и лирическая, посвященная войне в Украине и тем людям, которые защищают наше спокойствие.

На YouTube-канале Пономарева обнародовали видео. Текст и музыку написал Александр Пономарев, режиссером клипа стал Владимир Шурубура.

"Темна нічка любить артилериста. Він не спить і б'є лихих ворогів. Захищає рідне українське місто. Нічка заряджає – снаряд полетів", – співають у пісні.

Песня "Темна нічка"

Произведение посвящено нашим защитникам и родным людям, ожидающим их с войны. Александр Пономарев рассказал, что идея возникла во время многочисленных поездок на фронт.

"Я ее написал в дороге и отложил в сторону. Почему-то она у меня сразу не вызывала ощущения, что ее срочно нужно делать. Но, когда я начал писать новую песню, понял, что мне из головы не выходит и… Почувствовал, что, возможно, эта песня сейчас и нужна", — вспомнил Александр.

Подписчики бурно отреагировали на новинку, которая выворачивает наружу все эмоции.

Подписчикам очень понравилась песня. Скриншот

"Какое время — такие и песни. Замечательные голоса исполнителей. Боже, верни всех мужчин и сыновей домой — живых и здоровых".

"До слез… Эта песня-благодарность от всех украинцев нашим воинам!!! Александр, благодарю за ваш талант, умение передать через песню боль, радость, надежду, веру… Спасибо всем, кто причастен к этому. Ваши песни — песни нашей Победы! "

"Низкий поклон Пономареву вместе с лучшими голосами! Искренняя благодарность за чудесную песню!".

"Спасибо, Александр, за этот шедевр. Божьей милости Вам".

Добавим, что клип снимали два дня, съемки происходили в расположении одной из воинских частей.

"Снимали два дня, атмосфера — чистое удовольствие", — написал Пономарев. Фото instagram.com/ponomaryovoleksandr/

Перед широкой публикой премьера песни состоится 20 апреля. Пономарев и Хома в сопровождении симфонического оркестра будут давать концерт "Украина победит" в столичном Дворце "Украина". Во время концерта пройдет сбор на FPV-дроны для одного из подразделений особого назначения в составе 41-й отдельной механизированной бригады.

Ранее "Телеграф" писал главные цитаты, песни и факты из жизни легендарного Скрябина. Кроме музыки Кузьма занимался волонтерством, помогая украинским добровольцам на Донбассе и продюсерством, помогая молодым артистам пробиться в мир шоубизнеса.