Михаил Хома объяснил, почему оставил образ Дзидзьо в прошлом

Свой успех артист воспринимает скромно

Известный украинский певец Михаил Хома, начинавший свой творческий путь как Дзидзьо, объяснил, почему оставил старое амплуа в прошлом и сменил репертуар песен. Артист убежден, что каждый известный человек проходит определенные трансформации, заботясь о внутреннем росте и адаптации под новые условия жизни.

Хома в интервью SOL подчеркнул, что если человеку нечего терять, просыпается большая свобода. Но когда есть дети, чувство долга перед государством, то у человека рождается ответственность.

Александр Пономарев и Михаил Хома после выступления

"Мы растем, меняемся. Не вечно в первом классе. Я не знаю, может, я стал скучным для молодежи. Но я свою задачу к тому времени выполнил. Многие узнавали себя, и сказали, что это честно. Я же это не придумывал, не писал сценарий. Мои фаны выросли, у них по пятеро детей уже, замуж вышли... Если бы того роста не было, мне было бы неинтересно жить", — рассказал Михаил.

Свой успех артист воспринимает скромно. Он считает, что имеет круг своих верных поклонников и этого пока достаточно.

"Я себя скромно воспринимаю. Приятно, что у меня создается впечатление, что я всех знаю", — добавил Хома.

Ранее "Телеграф" писал главные цитаты, песни и факты из жизни легендарного Скрябина. Кроме музыки Кузьма занимался волонтерством, помогая украинским добровольцам на Донбассе и продюсерством, помогая молодым артистам пробиться в мир шоу-бизнеса.