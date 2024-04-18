Ани Лорак пока молчит о смерти папы

Отец певицы-гастарбайтера Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, умер. Мирослав Куек скончался 18 апреля в возрасте 77 лет.

О смерти Мирослава Ивановича рассказал журналист Ефим Гусар на своей странице в Facebook. Он отметил, что отец певицы-предательницы был многогранной личностью.

"Грустное известие всколыхнуло сердце: умер Мирослав Куек. Куек Мирослав Иванович — поэт, литератор, заслуженный журналист Украины, общественно-культурный деятель, отец певицы Ани Лорак (Каролины Куек)", — написал Ефим Гусар.

Мирослав Куек умер. Фото Facebook

Мирослав Куек свою жизнь посвятил писательскому и журналистскому делу. Удостоен благодарности Президента Украины (1999) и Государственной стипендии выдающимся деятелям в области культуры (2003). Лауреат литературно-художественной премии им. Виктора Зубаря.

В последние годы Мирослав Куек вел непубличный образ жизни, избегал общения с прессой. Причины смерти отца Лорак пока неизвестны.

Ани Лорак пока молчит о потере родного человека, она публично не отреагировала на новость.

Добавим, что родители Ани Лорак были разведены. Мама певицы отдала ее в детский дом, потому что не могла самостоятельно обеспечивать ребенка. Отец иногда наведывался к Каролине.

Ани Лорак выбрала Россию для реализации своих амбиций. После полномасштабного вторжения знаменитость не уехала из страны-агрессорки, а продолжила там работать.

Лорак до сих пор молчит о зверствах российских окупантов и занимает самую выгодную позицию – притвориться шлангом. Певица называет себя "птичкой, которая дарит свою музыку без границ", а также добавляет, что "Украина всегда остается в ее сердце".

Ранее "Телеграф" писал, что Ани Лорак посочувствовала россиянам из-за теракта в "Крокусе". Лорак традиционно молчит о зверствах российских окупантов в Украине.