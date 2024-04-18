Співачка-зрадниця Ані Лорак втратила батька (фото)

Ані Лорак поки що мовчить про смерть тата

Батько співачки-заробітчанки Ані Лорак, яка живе та будує кар’єру в Росії, помер. Мирослав Куєк відійшов у засвіти 18 квітня у віці 77 років.

Про смерть Мирослава Івановича розповів журналіст Юхим Гусар на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що батько співачки-зрадниці був багатогранною особистістю.

"Сумна звістка сколихнула серце: помер Мирослав Куєк. Куєк Мирослав Іванович – поет, літератор, заслужений журналіст України, громадсько-культурний діяч, батько співачки Ані Лорак (Кароліни Куєк)", — написав Юхим Гусар.

Мирослав Куєк помер

Мирослав Куєк своє життя присвятив письменницькій та журналістській справі. Удостоєний Подяки Президента України (1999) та Державної стипендії видатним діячам у галузі культури (2003). Лауреат літературно-мистецької премії ім. Віктора Зубаря.

В останні роки Мирослав Куєк вів непублічний спосіб життя, уникав спілкування з пресою. Причини смерті батька Лорак поки що невідомі.

Ані Лорак з батьком. Скріншот

Ані Лорак поки що мовчить про втрату рідної людини, вона публічно не відреагувала на новину.

Додамо, що батьки Ані Лорак були розлучені. Мама співачки віддала її до дитячого будинку, бо не могла самостійно забезпечувати дитину. Батько іноді навідувався до Ані.

Ані Лорак обрала Росію для реалізації своїх амбіцій. Після повномасштабного вторгнення знаменитість не виїхала з країни-агресорки, а продовжила там працювати.

Лорак досі мовчить про звірства російських окупантів та займає найвигіднішу позицію – прикинутись дурником. Співачка називає себе "пташкою, яка дарує свою музику без кордонів", а також додає, що "Україна завжди залишається у її серці".

Раніше "Телеграф" писав, що Ані Лорак поспівчувала росіянам через теракт у "Крокусі". Лорак традиційно мовчить про звірства російських окупантів в Україні.