Забыла, что ей 53? Ума Турман в стильном total black хвастнула девичьей фигурой (фото)

Актриса побывала на фестивале кино в Голливуде

Популярная американская актриса Ума Турман, которая недавно поразила красно-черным образом в Нью-Йорке, не перестает радовать поклонников светскими выходами. Так, недавно звезда "Криминального чтива" засветилась в Голливуде на открытии Фестиваля классического кино. И снова произвела впечатление своим луком.

Совсем скоро Уме Турман исполняется 54 года, но это никоим образом не мешает ей выглядеть молодо и свежо. На фестивале она появилась в роскошном total black образе и хвастнула девичьей фигурой.

Фото: Getty Images

Как видно, для выхода в свет Ума Турман выбрала широкие классические брюки с темной водолазкой, а сверху накинула стильную курточку с заклепками. Завершает этот черный образ ремень с широкой и блестящей бляшкой, который делает акцент на тонкой талии.

Фото: Getty Images

Светлые волосы актрисы выпрямлены и элегантно уложены, а на ее лице легкий макияж и сияющая улыбка. Дополняют этот лук массивные серьги, открытые босоножки на низком ходу и маленькая черная сумочка в тон наряду. Выглядит актриса просто потрясающе, как будто забыла о своей возрасте.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 53-летняя Ума Турман появилась в популярном шоу. Как выглядит звезда "Убить Билла" 20 лет спустя.