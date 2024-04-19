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Забула, що їй 53? Ума Турман у стильному total black хизнулася дівочою фігурою (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Ума Турман вразила молодим виглядом на фестивалі кіно Новина оновлена 19 квітня 2024, 15:11
Ума Турман вразила молодим виглядом на фестивалі кіно. Фото Getty Images

Актриса побувала на фестивалі кіно у Голлівуді

Популярна американська актриса Ума Турман, яка нещодавно вразила червоно-чорним образом в Нью-Йорку, не перестає радувати шанувальників світськими виходами. Так, нещодавно зірка "Кримінального чтива" засвітилася у Голлівуді на відкритті Фестивалю класичного кіно. І знову справила враження своїм луком.

Незабаром Умі Турман виповнюється 54 роки, але це аж ніяк не заважає їй виглядати молодо і свіжо. На фестивалі кіно вона з’явилася у розкішному total black образі та хизнулася дівочою фігурою.

Розуму Турман
Фото: Getty Images

Як видно, для виходу в світ Ума Турман обрала широкі класичні штани з темною водолазкою, а зверху накинула стильну курточку із заклепками. Завершує цей чорний образ ремінь із широкою та блискучою бляшкою, що робить акцент на тонкій талії.

Розуму Турман фігура
Фото: Getty Images

Світле волосся актриси випрямлене та елегантно укладене, а на її обличчі легкий макіяж та сяюча посмішка. Доповнюють цей лук масивні сережки, відкриті босоніжки на низькому ходу та маленька чорна сумочка в тон образу. Виглядає актриса просто приголомшливо, ніби забула про свій вік.

Ума Турман, Джон Траволта
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що 53-річна Ума Турман з’явилася у популярному шоу. Як виглядає зірка "Вбити Білла" 20 років по тому.

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#Ума Турман #Кримінальне чтиво