Все такая же сногсшибательная: 86-летняя Джейн Фонда показала трендовый лук (фото)

Несмотря на возраст, актриса всегда выглядит стильно на важных мероприятиях

Голливудская актриса, писательница и общественная активистка Джейн Фонда всегда выглядит опрятно и приятно удивляет молодым видом многих поклонников. 28-летнюю знаменитость можно часто увидеть на важных инициативных собраниях, как, к примеру, это было на забастовке актеров и сценаристов SAG-AFTRA в прошлом году. Теперь Фонда уделяет внимание проблеме изменениям климата.

В пятницу, 19 апреля, звезда выступила на сцене во время "Разговора об изменении климата и активизме с Джейн Фондой и доктором Наоми Орескес" в Музеи Американской киноакадемии, который находится в Лос-Анджелесе, Калифорния.

На мероприятие Джейн Фонда пришла в изысканном деловом образе. Стильный ансамбль состоял из серых брюк и трендового жакета белого цвета, под которым выглядывала светло-серая водолазка.

Фото: Getty Images

На актрисе был нежно-розовый маникюр, золотые украшения, в частности серьги в виде солнца и массивное кольцо. Актриса придерживается натурального седого цвета волос, она их сделала волнистыми. Акцент в макияже Джейн Фонда сделала на губах, выбрав помаду розового оттенка.

Фото: Getty Images

Напомним, что Джейн Фонда получила свой первый "Оскар" за исполнение роли проститутки в фильме "Клют" 1971 года. Второй раз она была удостоена этой премии за свою актерскую игру в фильме "Возвращение домой" (1978), где передались ее впечатления от пережитого во Вьетнаме, который она посетила в самый разгар войны в 1972 году.

На фото — Джейн Фонда в молодости (справа):

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