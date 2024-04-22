У сукні-простирадлі: дивовижна Рейчел МакАдамс викликала овації у спектаклі на Бродвеї (фото)

45-річна актриса відіграла роль матері-одиначки хворої дитини у постановці "Мері Джейн"

Голлівудська актриса Рейчел МакАдамс викликала фурор на театральній сцені нью-йоркського Бродвею. Зірка "Крутих дівчат" і "Щоденника пам’яті" відіграла головну роль у постановці "Мері Джейн", втіливши матір-одиначку.

На вечірці з нагоди прем’єри вистави Рейчел МакАдамс прийшла в незвичайній, але дуже романтичній блідо-рожевій сукні-простирадлі. Свій зоряний образ знаменитість доповнила сріблястими дзеркальними туфлями та золотими прикрасами: чотири каблучки та сережки.

Номінантка на "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "У центрі уваги" дебютує на Бродвеї до 2 червня. МакАдамс грає одиноку мати Мері Джейн з хронічно хворою дитиною, а її колеги — Ейпріл Маттіс, Сьюзан Пурфар, Лілі Сантьяго та Бренда Веле — грають еклектичну групу жінок, на яких Мері спирається у пошуках підтримки.

Фото: Getty Images

Спектакль поставлений номінантом Пулітцерівської премії та премії "Тоні" Емі Херцог, яка цієї весни також представлена ​​на Бродвеї з адаптацією "Ворога народу" з Джеремі Стронгом у головній ролі, пише New York Theatreguide.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що екссолістка The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер постала у сексуальній сукні. Також зірка похвалилася розкішним декольте.