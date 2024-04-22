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У сукні-простирадлі: дивовижна Рейчел МакАдамс викликала овації у спектаклі на Бродвеї (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Рейчел МакАдамс позує на прем’єрі постановки "Мері Джейн" у Нью-Йорку 21 квітня 2024 року Новина оновлена 22 квітня 2024, 10:19
Рейчел МакАдамс позує на прем’єрі постановки "Мері Джейн" у Нью-Йорку 21 квітня 2024 року. Фото Getty Images

45-річна актриса відіграла роль матері-одиначки хворої дитини у постановці "Мері Джейн"

Голлівудська актриса Рейчел МакАдамс викликала фурор на театральній сцені нью-йоркського Бродвею. Зірка "Крутих дівчат" і "Щоденника пам’яті" відіграла головну роль у постановці "Мері Джейн", втіливши матір-одиначку.

На вечірці з нагоди прем’єри вистави Рейчел МакАдамс прийшла в незвичайній, але дуже романтичній блідо-рожевій сукні-простирадлі. Свій зоряний образ знаменитість доповнила сріблястими дзеркальними туфлями та золотими прикрасами: чотири каблучки та сережки.

Номінантка на "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "У центрі уваги" дебютує на Бродвеї до 2 червня. МакАдамс грає одиноку мати Мері Джейн з хронічно хворою дитиною, а її колеги — Ейпріл Маттіс, Сьюзан Пурфар, Лілі Сантьяго та Бренда Веле — грають еклектичну групу жінок, на яких Мері спирається у пошуках підтримки.

Рейчел МакАдамс у білій сукні
Фото: Getty Images

Спектакль поставлений номінантом Пулітцерівської премії та премії "Тоні" Емі Херцог, яка цієї весни також представлена ​​на Бродвеї з адаптацією "Ворога народу" з Джеремі Стронгом у головній ролі, пише New York Theatreguide.

Рейчел МакАдамс на сцені в театрі на бродвеї
Фото: Getty Images
Рейчел МакАдамс з квітами в руках
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що екссолістка The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер постала у сексуальній сукні. Також зірка похвалилася розкішним декольте.

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